ФСБ затримала українця на адмінкордоні з окупованим Кримом

Чоловіку загрожує штраф до 300 тисяч рублів або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

ФСБ затримала українця, який хотів потрапити в Крим

"Інцидент стався на автомобільному пункті пропуску Перекоп, де прикордонники зупинили громадянина України 1973 року народження. Виявилося, що раніше з ініціативи міграційної служби Краснодарського краю йому був закритий в'їзд в Росію до 2019 року", - повідомляє кримське погрануправління ФСБ.

У ФСБ зазначили, що чоловік вирішив обійти заборону і звернувся в ЗАГС міста Нова Каховка Херсонської області з заявою про зміну прізвища, після чого отримав новий український паспорт.

Відзначається, що проти чоловіка порушено кримінальну справу. Йому загрожує штраф до 300 тисяч рублів або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

19 грудня Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів підтримала проект резолюції "Ситуація з правами людини в окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)". 70 членів проголосували за резолюцію, 26 висловилися проти, утрималися ще 77.

Раніше Міжнародний кримінальний суд в Гаазі прирівняв анексію Криму до міжнародного збройного конфлікту.

Як наголошується в звіті, встановлення факту початкової інтервенції, яка потягнула за собою окупацію, не потрібно. Таким чином, даний міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.