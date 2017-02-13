ФСБ заборонила Сущенку відправляти листи Порошенку й Клімкіну

Журналісту передають лише малу частину листів, які йому приходять.

Російські спецслужби читають листи Сущенка

Російські спецслужби заборонили українському журналісту, якого утримують у Лефортовському СІЗО ФСБ у Москві, відправляти листи українським офіційним особам, повідомив його адвокат Марк Фейгін.

"Був сьогодні в СІЗО у Романа Сущенка. Дізнався, що цензура не пропустила його листи, відправлені звичайною поштою президенту Петрові Порошенку, голові МЗС Павлу Клімкіну та українському консула в Москві Геннадієві Брескаленку", – повідомив Фейгін агентству "Укрінформ" у понеділок, 13 лютого.

Крім того, з сотень листів, які пишуть Сущенку, йому передають лише малу частину.

Адвокат висловив упевненість, що такі дії є утиском прав його підзахисного.

"Очевидно, я скаржитимуся з цього приводу до Генпрокуратури РФ. Подивимося, як там реагуватимуть", – пообіцяв Фейгін.

У жовтні минулого року Федеральна служба безпеки РФ підтвердила затримання в Москві українського журналіста Романа Сущенко, назвавши його кадровим співробітником української військової розвідки. Проти українського громадянина відкрили кримінальне провадження за статтею "шпигунство".

На поточний момент Сущенко внесли в список з обміну заручників.

Детальніше про обставини арешту Сущенко, умови його утримання в СІЗО і перспективи кримінальної справи проти нього читайте в інтерв'ю з адвокатом Марком Фейгіним DT.UA.