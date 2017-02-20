ФСБ відмовилася долучити до справи Сущенко документ ГУР Міноборони

Домогтися звільнення журналіста правовим шляхом неможливо, вважає його адвокат.

ФСБ продовжує вважати Романа Сущенко "українським шпигуном" Facebook/роман Цимбалюк

Слідче управління ФСБ РФ відмовилося долучати до справи незаконно утримуваного в Росії українського журналіста Романа Сущенко офіційну відповідь Головного управління Розвідки Міністерства оборони України, повідомив адвокат журналіста Марк Фейгін.

Раніше правозахисник надіслав запит, на який отримав відповідь про те, що Сущенко ніколи не служив в українській розвідці.

"Це так справи ведуться в Росії. Адже суто процесуально намагаємося працювати. Все за КПК", - написав адвокат на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, тільки міжнародний тиск і протестні ходи можуть допомогти в справі звільнення Романа Сущенко.

14 лютого, суд Москви відхилив апеляційну скаргу сторони захисту українського журналіста Романа Сущенка, якого утримують у Лефортівському СІЗО ФСБ столиці РФ, на продовження арешту до 30 квітня 2017 року.

У жовтні минулого року Федеральна служба безпеки РФ підтвердила затримання в Москві українського журналіста Романа Сущенко, назвавши його кадровим співробітником української військової розвідки. Проти українського громадянина відкрили кримінальне провадження за статтею "шпигунство".

На поточний момент Сущенко внесли до списку з обміну заручників.

Детальніше про обставини арешту Сущенко, умови його утримання в СІЗО та перспективи кримінальної справи проти нього читайте в інтерв'ю з адвокатом Марком Фейгіним на ZN.UA.