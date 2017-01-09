ФСБ РФ інтенсивно вербує кадри в прикордонних з Росією районах "ДНР" - ІС

У громадян вилучаються документи, що полегшує вербування.

ФСБ активізувалася в прикордонних з РФ районах «ДНР»

В прикордонних з РФ районах "ДНР" відзначається значна активізація ФСБ РФ, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Зокрема, співробітники російської спецслужби під прикриттям прикордонників РФ (Прикордонна служба РФ входить до складу ФСБ РФ) інтенсивно вербують кадри в прикордонній смузі, при цьому вербування ведеться серед широких верств населення, незалежно від роду діяльності", - пише він.

Наголошується, що основний прийом - лов "на контрабанді" або "незаконному перетині кордону", при цьому вилучаються у громадян документи, що полегшує вербування.

Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак бойові дії не припинилися.

Написи "ЛДНР" означають не тільки відсутність основних прав і свобод, небезпека для життя, — але і невизначеність майбутнього, де змінні змінюються з такою швидкістю, що спрогнозувати завтра часом не легше, ніж розібратися в тому, що було вчора. Існує три сценарії можливого майбутнього окупованих територій: велика війна, вибори і нічого не зміниться. Детальніше про можливе майбутнє Донбасі читайте в матеріалі Станіслава Васіна "Донбас-2017: три сценарії" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".