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Фотокореспондента Russia Today не пустили до України висвітлювати "Євробачення"

6 травня в 22:01

За даними сайту "Миротворець", Раміль Сітдіков неодноразово порушував правила перетину українського кордону під час відвідувань окупованого Криму.

Рамиль Ситдиков
Після відвідування окупованого Криму Ситдиков зібрався до Києва, але у нього не вийшло
twitter.com
Українські прикордонники відмовили у праві перетину кордону фотожурналіста російських інформагентств Russia Roday і "РИА Новости" Рамілю Сітдікову, який прямував до Києва для освітлення пісенного конкурсу "Євробачення-2017".

Директор об'єднаної дирекції фотоінформації RT Олександр Штоль заявив, що українські прикордонники пред'явили Сітдікову постанову про відмову у в'їзді в Україну, вмотивовану неможливістю підтвердити мету перебування в країні.

В інформагентстві стверджують, що акредитація в Сітдікова була оформлена "по всій формі", при собі він мав роздруківку з її підтвердженням. Однак прикордонники нібито зажадали у нього офіційний лист із запрошенням від організаторів конкурсу.

За даними сайту "Миротворець" Раміль Ситдиков неодноразово порушував правила перетину українського кордону під час відвідувань окупованого Криму.

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Раніше повідомлялося про те, що Росія відмовилася від участі в "Євробаченні" в цьому році, відхиливши обидві пропозиції, які були висунутий Європейським мовним союзом (EBU).

Нагадаємо, 22 березня СБУ на три роки заборонила Юлії Самойлової в'їзд на територію України з-за порушення їй міграційного законодавства та відвідування окупованого Криму.

За матеріалами: DT.UA , РИА Новости ,
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Теги Євробачення Eurovision Київ Крим
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