Фотокореспондента Russia Today не пустили до України висвітлювати "Євробачення"

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За даними сайту "Миротворець", Раміль Сітдіков неодноразово порушував правила перетину українського кордону під час відвідувань окупованого Криму.

Після відвідування окупованого Криму Ситдиков зібрався до Києва, але у нього не вийшло twitter.com

Українські прикордонники відмовили у праві перетину кордону фотожурналіста російських інформагентств Russia Roday і "РИА Новости" Рамілю Сітдікову, який прямував до Києва для освітлення пісенного конкурсу

Директор об'єднаної дирекції фотоінформації RT Олександр Штоль заявив, що українські прикордонники пред'явили Сітдікову постанову про відмову у в'їзді в Україну, вмотивовану неможливістю підтвердити мету перебування в країні.

В інформагентстві стверджують, що акредитація в Сітдікова була оформлена "по всій формі", при собі він мав роздруківку з її підтвердженням. Однак прикордонники нібито зажадали у нього офіційний лист із запрошенням від організаторів конкурсу.

За даними сайту "Миротворець" Раміль Ситдиков неодноразово порушував правила перетину українського кордону під час відвідувань окупованого Криму.

Раніше повідомлялося про те, що Росія відмовилася від участі в "Євробаченні" в цьому році, відхиливши обидві пропозиції, які були висунутий Європейським мовним союзом (EBU).

Нагадаємо, 22 березня СБУ на три роки заборонила Юлії Самойлової в'їзд на територію України з-за порушення їй міграційного законодавства та відвідування окупованого Криму.