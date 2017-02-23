Фірташа звільнили під колишню заставу і зі здачею закордонного паспорта

Відповідне рішення суд Відня ухвалив за підсумками розгляду запиту Іспанії про екстрадицію олігарха.

Фірташу довелося здати закордонний паспорт Персональний сайт Дмитра Фірташа

Земельний суд Відня, розглянувши запит Іспанії про екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа, ухвалив рішення звільнити його без внесення додаткової застави, йдеться в повідомленні адвокатів олігарха.

Бізнесменові також довелося здати свій закордонний паспорт.

Раніше в оточенні олігарха заявляли про те, що Фірташ скоро вийде під заставу.

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Як відомо, Дмитро Фірташ звернувся до Конституційного суду Австрії, щоб уникнути екстрадиції до США, де йому загрожує до 50 років ув'язнення і конфіскація всіх активів . У США його звинувачують у спробі за допомогою хабарів на загальну суму 18,5 млн доларів отримати дозволи на видобуток титану в Індії, а також у використанні американських рахунків і серверів трансфер хабара індійським чиновникам.

21 лютого Австрійський суд дозволив екстрадицію Фірташа до США. Остаточне рішення про екстрадицію буде приймати федеральний міністр юстиції Австрії.

У теж час, австрійський адвокат українського олігарха підтвердив його затримання одразу ж після засідання суду повідомив про намір оскаржити це рішення у Верховному суді Австрії та Європейському суді з прав людини.