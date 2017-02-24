Фірташа знову випустили під колишню заставу

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Суд вирішив не затримувати українця у справі про екстрадицію в США.

Фірташа випустили з-під варти Персональний сайт Дмитра Фірташа

Суд Відня відмовив прокуратурі у затриманні українського бізнесмена Дмитра Фірташа у справі про екстрадицію в США.

"Фірташ звільнений без додаткових умов", - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, знайоме з ходом справи.

Увечері 23 лютого Фірташа знову затримали у Відні у справі про эстрадицію до США. Незадовго до цього він був випущений без внесення додаткової застави на підставі рішення суду, який розглянув запит Іспанії про екстрадицію українця. Бізнесменові також довелося здати свій закордонний паспорт, щоб у нього не було можливості покинути межі Австрії.

Як відомо, Дмитро Фірташ звернувся до Конституційного суду Австрії, щоб уникнути екстрадиції до США, де йому загрожує до 50 років ув'язнення і конфіскація всіх активів . У США його звинувачують у спробі за допомогою хабарів на загальну суму 18,5 млн доларів отримати дозволи на видобуток титану в Індії, а також у використанні американських рахунків і серверів трансфер хабара індійським чиновникам.

21 лютого Австрійський суд дозволив екстрадицію Фірташа до США. Остаточне рішення про екстрадицію буде приймати федеральний міністр юстиції Австрії.

У теж час, австрійський адвокат українського олігарха підтвердив його затримання одразу ж після засідання суду повідомив про намір оскаржити це рішення у Верховному суді Австрії та Європейському суді з прав людини.