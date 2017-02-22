Фірташа затримали у Відні на підставі "сфабрикованої іспанського справи" – ЗМІ

Український олігарх отримує відстрочку від екстрадиції до США на час судового розгляду в Іспанії.

Фірташа затримали у Відні на підставі виданого Іспанією європейського ордера 112 Україна

Затримання українського олігарха Дмитра Фірташа у Відні відбулося на підставі європейського ордера, виданого Іспанією, і аж ніяк не пов'язано з рішенням австрійського суду про екстрадицію в США, йдеться в матеріалі " Української правди ".

"Ордер ЄС буде мати більший пріоритет, ніж ордер США", - пояснили журналістам в оточенні Фірташа. Таким чином український олігарх отримує відстрочку від екстрадиції до США на час судового розгляду в Іспанії.

У той же час, як повідомляє видання з посиланням на оточення підсудного, іспанська справа "сфабриковано" - "щоб забрати Дмитра Фірташа з Австрії в Іспанію на випадок поразки апеляції у Відні".

Наголошується, що "сфабриковану" справа Фірташа в Іспанії прокуратура розглядає в рамках операції "Вариола", по якій проходить син колишнього мера Києва Леоніда Черновецького Степан Черновецький, і ще 11 осіб, також підозрюваних у відмиванні грошей. Документи, знайдені у ході обшуків у справі Черновецького, допомогли слідству вийти на Фірташа, зазначав представник прокуратури раніше.

Пізніше представник українського олігарха в коментарі додав, що днями Фірташ вийде під нову заставу щодо "іспанської справи": "нікуди він не поїде, захист знайшов формулу апеляції в Австрії на вчорашнє рішення".

Як відомо, Дмитро Фірташ звернувся до Конституційного суду Австрії, щоб уникнути екстрадиції до США, де йому загрожує до 50 років ув'язнення і конфіскація всіх активів . У США його звинувачують у спробі за допомогою хабарів на загальну суму 18,5 млн доларів отримати дозволи на видобуток титану в Індії, а також у використанні американських рахунків і серверів трансфер хабара індійським чиновникам.

21 лютого Австрійський суд дозволив екстрадицію Фірташа до США. Остаточне рішення про екстрадицію буде приймати федеральний міністр юстиції Австрії.

У теж час, австрійський адвокат українського олігарха підтвердив його затримання одразу ж після засідання суду повідомив про намір оскаржити це рішення у Верховному суді Австрії та Європейському суді з прав людини.