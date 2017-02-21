Український олігарх сказав, що в разі позитивного рішення хотів би повернутися в Україну.

Фірташ відмовився від останнього слова на суді щодо екстрадиції до США

Колегія Вищого земельного суду австрійської столиці Відня після слухань апеляції прокуратури на відмову в екстрадиції українського олігархаСША за запитом американської влади оголосила перерву до 14:00 за місцевим часом (15.00 за Києвом — ред.) для проведення наради.

Суддя надав Фірташу право останнього слова, однак він відмовився від нього, приєднавшись до доводів захисту.

Зазначається, що перед початком судового засідання Фірташ сказав журналістам, що у разі позитивного вирішення хотів би повернутися в Україну, але від інших коментарів відмовився.

У листопаді 2016 року прокуратура Відня підтвердила отримання запиту екстрадицию громадянина України, олігарха Дмитра Фірташа з Австрії в Іспанію.

Дмитра Фірташа оголошено в міжнародний розшук Іспанією і США. Таким чином, йому закритий шлях у більш ніж сто країн світу, з якими у цих країн діють угоди про екстрадицію. Арешт також очікує Фірташа в Україні. Однією з небагатьох країн, куди він міг би податися, залишається РФ.

25 листопада стало відомо, що Антикорупційна прокуратура Іспанії оголосила олігарха Дмитра Фірташа в міжнародний розшук за підозрою у відмиванні коштів, здобутих незаконним шляхом.

Вказується, що слідство вийшло на Фірташа в рамках операції "Вариола", початок якій поклало затримання в Барселоні Степана Черновецького (сина екс-мера Києва Леоніда Черновецького) в липні цього року.

За даними видання, на злочинну схему іспанським правоохоронцям допомогли вийти саме документи, знайдені у ході обшуків у даній справі.

Нагадаємо, що 12 липня іспанська поліція провела операцію, затримавши в Барселоні 11 осіб, яких підозрюють у відмиванні грошей. Серед затриманих виявився син колишнього мера Києва Леоніда Черновецького Степан Черновецький. При цьому поліція вважає його "мозком" злочинного угруповання.

21 липня суд Барселони обрав Степану Черновецькому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави, але вже в серпні колишній мер Києва Леонід Черновецькийзаявив, що іспанська влада звільнила його сина з-під варти.