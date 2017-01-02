Ex.ua відновив роботу під іншим доменним ім'ям

Всі власники поштових скриньок Ex.ua отримають додаткове розширення на домені Fex.net з тим же логіном та паролем доступу.

Ex.ua відновив роботу під доменним ім'ям Fex.net

Файлообмінник Ex.ua відновив свою роботу під іншим доменним ім'ям - Fex.net (File EXchange Network), повідомили на стартовій сторінці порталу.

"Рішення порталу про припинення діяльності викликало у користувачів безліч питань. На портал прийшла величезна кількість запитів щодо того, де тепер можна буде зберігати файли. За час існування сервісу ЕХ-файли став персональним накопичувальним диском для багатьох громадян України. На ньому зберігалися особисті архіви, професійні напрацювання і персональні збірки файлів", - йдеться в повідомленні.

Всі власники поштових скриньок Ex.ua отримають додаткове розширення на домені Fex.net з тим же логіном та паролем доступу.

Нагадаємо, що 1 грудня український сервіс обміну інформацією Ex.ua виставив на продаж свій домен за 1 млн доларів, виручені кошти будуть витрачені на дитячі операції. Також файлообмінник заявив про продовження доступу до збережених користувачами файлів і до пошти на домені Ex.ua до 31 грудня 2016 року.