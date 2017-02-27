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Електропостачання Авдіївки відновлено – Жебрівський

27 лютого в 17:31

Російська сторона в СЦКК чотири дні не надавала гарантій припинення вогню біля міста.

авдеевка, обстрел, разрушения, жители, ато_5
В Авдіївці знову є світло
Міністерство оборони України
Ремонтна бригада електромонтажників відновила два виникли в результаті обстрілу пориву лінії електропередач в районі Авдіївки, повідомив глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в Facebook.

"Електропостачання в Авдіївку відновлено! Чотири дні місто було без електроенергії. Чотири дні російська сторона в СЦКК не надавала гарантій припинення вогню в районі пориву лінії електропередач. Не дивлячись на це, місто не опускало рук і продовжувало жити і оборонятись", - зазначив він.

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Нагадаємо, через обстріл з боку бойовиків "ДНР" місто Авдіївка Донецької області пізно ввечері в п'ятницю, 24 лютого, залишилось без електропостачання. Також виникли проблеми з централізованим опаленням і зв'язком.

Як повідомляли в ДСНС, станом на ранок 27 лютого Авдіївку все ще була знеструмлено.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Авдіївка Донецьк жебрівський
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