Електропостачання Авдіївки відновлено – Жебрівський

Російська сторона в СЦКК чотири дні не надавала гарантій припинення вогню біля міста.

В Авдіївці знову є світло Міністерство оборони України

Ремонтна бригада електромонтажників відновила два виникли в результаті обстрілу пориву лінії електропередач в районі, повідомив глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в Facebook.

"Електропостачання в Авдіївку відновлено! Чотири дні місто було без електроенергії. Чотири дні російська сторона в СЦКК не надавала гарантій припинення вогню в районі пориву лінії електропередач. Не дивлячись на це, місто не опускало рук і продовжувало жити і оборонятись", - зазначив він.

Нагадаємо, через обстріл з боку бойовиків "ДНР" місто Авдіївка Донецької області пізно ввечері в п'ятницю, 24 лютого, залишилось без електропостачання. Також виникли проблеми з централізованим опаленням і зв'язком.

Як повідомляли в ДСНС, станом на ранок 27 лютого Авдіївку все ще була знеструмлено.