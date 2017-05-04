Експертизи вказують на підрив складів боєприпасів у Балаклії

Остаточний результат експертизи, яким чином був здійснений підрив сховища в Балаклії, буде зроблено найближчим часом.

В Балаклії діяла диверсійно-розвідувальна група dsns.gov.ua

Експертизи однозначно вказують підрив сховища боєприпасів на складі у Балаклії, повідомив міністр оборони України Степан Полторак.

"Наразі триває слідство щодо з'ясування причин подій тієї ночі, коли сталася надзвичайна подія в Балаклії. Головною версією є терористичний акт, робота диверсійно-розвідувальної групи", - сказав він на зустрічі з представниками місцевої влади та громадськості міста.

"Проводяться експертизи, аби з'ясувати у який спосіб було здійснено підрив сховища. Найближчим часом матимемо результат. Однозначно, всі експерти роблять висновок, що це був саме підрив сховища", - додав Полторак.

У ніч на 23 березня в місті Балаклія Харківської області вибухнув великий склад боєприпасів, де зберігалися артилерійські і танкові снаряди. СБУ порушила за фактом вибухів в Балаклії кримінальну справу і розслідує інцидент як диверсію. Крім того, військова прокуратура порушила за даним фактом кримінальне провадження за статтею "Недбалість".

Детальніше про масштабну пожежу на складах боєприпасів у Харківській області читайте в статті Сергія Жукова "Склад проблем" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".