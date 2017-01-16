Екс-голова Обухівської РДА та його заступник отримали тюремні терміни за земельні махінації

Посадові особи передали у власність 19 фізичним особам два острови на Канівському водосховищі і завдали державі майже 120 мільйонів гривень збитку.
Слідство встановило, що в 2004 році екс-глава району передав в оренду товариству з обмеженою відповідальністю на 49 років два острови площею 10 га з державного фонду. У 2008 він же передав у власність 19 громадянам "для ведення особистого селянського господарства" земельні ділянки площею 37 га за рахунок двох островів Канівського водосховища, які перебували в користуванні товариства і не вилучалися у нього в установленому законом порядку, а також за рахунок водного дзеркала водосховища.
Розпорядження про затвердження проекту землеустрою та передачу ділянок у власність підписав перший заступник голови району після усного розпорядження свого безпосереднього керівника.
З урахуванням того, що передача у власність земельних ділянок водного фонду заборонена законом, посадові особи завдали державі 119 мільйонів гривень збитку.
Крім того, у жовтні 2008 року цей же голова райадміністрації незаконно передав у власність 12 фізичним особам 1,44 га землі, яка перебувала у користуванні садового товариства без згоди землекористувачів.
Суд визнав екс-голову райдержадміністрації та його першого заступника винними у вчиненні злочинів, і засудив кожного з них до чотирьох років позбавлення свобода із забороною обіймати керівні посади строком на два роки.DT.UA