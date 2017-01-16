Екс-голова Обухівської РДА та його заступник отримали тюремні терміни за земельні махінації

Посадові особи передали у власність 19 фізичним особам два острови на Канівському водосховищі і завдали державі майже 120 мільйонів гривень збитку.

За крадіжку двох островів двом чиновникам дали по чотири роки в'язниці

Колишнього голову Обухівської райдержадміністраціїта його першого заступника засуджено до чотирьох років позбавлення волі за незаконну передачу у власність громадянам земель водного фонду, повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook ввечері в понеділок, 16 січня.

Слідство встановило, що в 2004 році екс-глава району передав в оренду товариству з обмеженою відповідальністю на 49 років два острови площею 10 га з державного фонду. У 2008 він же передав у власність 19 громадянам "для ведення особистого селянського господарства" земельні ділянки площею 37 га за рахунок двох островів Канівського водосховища, які перебували в користуванні товариства і не вилучалися у нього в установленому законом порядку, а також за рахунок водного дзеркала водосховища.

Розпорядження про затвердження проекту землеустрою та передачу ділянок у власність підписав перший заступник голови району після усного розпорядження свого безпосереднього керівника.

З урахуванням того, що передача у власність земельних ділянок водного фонду заборонена законом, посадові особи завдали державі 119 мільйонів гривень збитку.

Крім того, у жовтні 2008 року цей же голова райадміністрації незаконно передав у власність 12 фізичним особам 1,44 га землі, яка перебувала у користуванні садового товариства без згоди землекористувачів.

Суд визнав екс-голову райдержадміністрації та його першого заступника винними у вчиненні злочинів, і засудив кожного з них до чотирьох років позбавлення свобода із забороною обіймати керівні посади строком на два роки.