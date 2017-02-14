Екс-генерала СБУ оголосили в міжнародний розшук

За даними DT.UA мова йде про колишнього начальника УСБУ в Луганській області Олександра Третьяка.

Екс-генерал СБУ оголошений у міжнародний розшук Андрій Товстиженко, DT.UA

Генеральна прокуратура оголосила в міжнародний розшук колишнього генерала Служби безпеки України, який, діючи за змовою з групою осіб, поширював у ЗМІ матеріали із закликами до насильницького повалення конституційного ладу, захоплення влади в країні.

"В даний час зазначена особа оголошено в міжнародний розшук. Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) КК України", - інформує управління зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

В даний час Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури про спеціальний досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо цього громадянина, яка розслідувалася Головним слідчим управлінням СБУ.

Прізвище генерала або які-небудь інші дані про нього Генпрокуратура не повідомляє. При цьому, за даними DT.UA, йдеться про колишнього начальника УСБУ в Луганській області Олександра Третьяка. Він був другом екс-генпрокурора Віктора Пшонки. Також особисто був знайомий і затверджувався екс-президентом-утікачем Віктором Януковичем.

Читайте також: В СБУ показали відео затримання бойовика "ДНР", відповідального за катування українців

У грудні 2013 року в мережі з'явилося відео, на якому Олександр Третяк на тлі банера так званого "міністерства державної безпеки "ДНР" впродовж 20 хвилин "викриває" представників вищого керівництва України.



