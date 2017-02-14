Екс-депутат Держдуми РФ отримав громадянство України

Це сталося 6 грудня - через два дні після закінчення його повноважень депутата російського парламенту.
"Я вважав це своїм обов'язком допомогти своїй країні і викрити цього негідника...Янукович - маріонетка. Він підписав сам зречення, і його звернення ввести російські війська було незаконним. Спочатку це звернення взагалі писав кримський Аксьонов. У Росії всі секрет, але нічого не таємниця. Потім в Кремлі вирішили - хто такий Аксьонов, якщо Янукович в Росії. І ось він пише листа президенту РФ про введення військ", - сказав Вороненков в інтерв'ю "Цензор.net".
Він також додав, що це сталося 6 грудня - через два дні після закінчення його повноважень депутата російського парламенту.
Раніше повідомлялося, що екс-депутат Держдуми РФ дав свідчення проти Януковича в Генпрокуратурі України. Не виключений той факт, що звинувачення Януковичу пред'явлено саме на підставі показань Вороненкова.Цензор.нет