Екс-депутат Держдуми РФ отримав громадянство України

Це сталося 6 грудня - через два дні після закінчення його повноважень депутата російського парламенту.

Колишній депутат Держдуми РФ отримав паспорт громадянина України kmu.gov.ua

Колишній депутат Держдуми Росіїповідомив, що отримав громадянство України та підтвердив, що дав свідчення Генпрокуратурі проти екс-президента-втікача Віктора Януковича.

"Я вважав це своїм обов'язком допомогти своїй країні і викрити цього негідника...Янукович - маріонетка. Він підписав сам зречення, і його звернення ввести російські війська було незаконним. Спочатку це звернення взагалі писав кримський Аксьонов. У Росії всі секрет, але нічого не таємниця. Потім в Кремлі вирішили - хто такий Аксьонов, якщо Янукович в Росії. І ось він пише листа президенту РФ про введення військ", - сказав Вороненков в інтерв'ю "Цензор.net".

Він також додав, що це сталося 6 грудня - через два дні після закінчення його повноважень депутата російського парламенту.

Раніше повідомлялося, що екс-депутат Держдуми РФ дав свідчення проти Януковича в Генпрокуратурі України. Не виключений той факт, що звинувачення Януковичу пред'явлено саме на підставі показань Вороненкова.