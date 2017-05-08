Джамалі не дозволили вийти на червону доріжку "Євробачення"

PR-директор української співачки розповів про обмеження, з якими зіштовхнулася команда минулорічної переможниці конкурсу.

Джамалу не пустили на червону доріжку "Євробачення" в Києві. Eurovision.tv

Джамалі заборонили виходити на червону доріжкув Києві, попри те, що вона здобула перемогу торік і принесла конкурс в Україну.

Про це повідомив сьогодні PR-директор співачки Денис Козловський на своїй сторінці в Facebook.

"Джамалі заборонили йти на червону доріжку. Дивно, чи не правда, що переможцю попереднього року, який привіз Євробачення в Україну, забороняють там з'являтися. В результаті не сфотографувався там тільки ледачий. До речі, у Стокгольмі Манс Зелмерлев зустрічав всі делегації саме на червоній доріжці. "Такий регламент нашого конкурсу", - пояснив режисер червоної доріжки в Україні. Ми дуже поважаємо правила, тому послухалися і не пішли", - пояснив він.

Він також розповів, що одне з агенств пропонувало Джамалі прилетіти на церемонію відкриття на гелікоптері нібито в інтересах "іміджу України". Пізніше з'ясувалося, що жодна служба не видавала нікому дозволу на такі польоти над Києвом, небо якого закрите на час проведення "Євробачення".

"Звичайно, на церемонію ми поїхали на машині. 20 хвилин нас не пускали - кордони поліції, нацгвардії, УДО охороняли вхід від Джамали, дивилися на нас, вибачалися, але пропустити не могли. Не було ні плану проїзду, ні регламенту, ні протоколу, простої інструкції... нічого. Можете уявити собі, що було б з вертольотом", - зазначив PR-директор співачки.

За його словами, пізніше з'ясувалося, що вся команда переможниці минулорічного конруксу отримала мінімальний допуск до території проведення конкурсу в Києві.

7 травня у Києві відбулася офіційна церемонія відкриття Міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2017".

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році. Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.