Двоє жителів Авдіївки отримали поранення через обстріли бойовиків

Також зруйновано два будинки у старій частині міста.

Бойовики знову обстріляли Авдіївку УНІАН

Бойовики завдали чергового удару по старій частині міста, внаслідок чого осколкове поранення отримали дві людини 1967 і 1957 років народження, повідомляє Нацполиция області.

"В момент обстрілу один з постраждалих - 49-річний місцевий житель знаходився у власному дворі по вул. Соборній. З пораненнями руки і лопатки був госпіталізований в міську лікарню. Інший 60-річний чоловік проїжджав повз на велосипеді, коли його зачепило осколком від снаряда, який вибухнув неподалік. Він також доставлений в місцеву лікарню, медики констатували у нього осколкове поранення лівої лобової долі. Крім того, руйнувань зазнали будинку 12 і 14 по вул. Тургенєва. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - повідомляється на сайті відомства.

Зараз співробітники поліції обходять район обстрілів, фіксують пошкодження і шукають тих, кому може знадобитися допомога.

Як повідомлялося, 8 лютого терористи обстріляли Луганське та Авдіївку з танків.