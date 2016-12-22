Дві третини українців проти відновлення СРСР

Найбільше прихильників відновлення СРСР серед етнічних росіян похилого віку з незакінченою середньою освітою.
Якщо серед етнічних українців відповіли, що не прагнуть відновлення Радянського Союзу, 69%, то серед етнічних росіян – лише 39%. Якщо серед респондентів віком до 29 років не прагнуть відновлення Радянського Союзу 83%, то серед тих, кому 60 років і більше – лише 44%.
Чим вищим є освітній рівень респондентів, тим частіше вони відповідають, що не прагнуть відновлення Радянського Союзу – від 55% серед тих, хто має незакінчену середню освіту, до 71% серед тих, хто має вищу освіту.
Ті, хто прагне відновлення Радянського Союзу, найчастіше обґрунтовують своє прагнення тим, що за часів існування СРСР існувала впевненість у завтрашньому дні (70%), високим рівнем соціальних гарантій за радянських часів (64%), існуванням в ті часи можливості безоплатного отримання вищої освіти (58%), відсутністю безробіття (55%), достатнім матеріальним рівнем життя (53%), тим, що за радянських часів відчували гордість за велику державу у планетарному масштабі (50%), стабільністю і відсутністю збройних конфліктів (46%).
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 18 по 23 листопада 2016 року в усіх регіонах України за винятком окупованих територій серед 2015 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
За даними опитування "Левада-центру", проведеного в березні 2016 року, більше половини жителів Російської Федерації (56%) жалкують про розпад Радянського Союзу. Серед населення продовжує переважати думка про те, що розпаду СРСР можна було уникнути. Так вважає 51% опитаних.DT.UA