Дві третини українців проти відновлення СРСР

Найбільше прихильників відновлення СРСР серед етнічних росіян похилого віку з незакінченою середньою освітою.

Етнічні росіяни, які приїхали в Україну, хочуть відновлення СРСР nnm.me

Дві третини (65%) українців не прагнуть відновлення, 13% відповіли, що прагнуть, ще 22% відповіли "так, але я розумію, що за сучасних умов це нереально", свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Якщо серед етнічних українців відповіли, що не прагнуть відновлення Радянського Союзу, 69%, то серед етнічних росіян – лише 39%. Якщо серед респондентів віком до 29 років не прагнуть відновлення Радянського Союзу 83%, то серед тих, кому 60 років і більше – лише 44%.

Чим вищим є освітній рівень респондентів, тим частіше вони відповідають, що не прагнуть відновлення Радянського Союзу – від 55% серед тих, хто має незакінчену середню освіту, до 71% серед тих, хто має вищу освіту.

Ті, хто прагне відновлення Радянського Союзу, найчастіше обґрунтовують своє прагнення тим, що за часів існування СРСР існувала впевненість у завтрашньому дні (70%), високим рівнем соціальних гарантій за радянських часів (64%), існуванням в ті часи можливості безоплатного отримання вищої освіти (58%), відсутністю безробіття (55%), достатнім матеріальним рівнем життя (53%), тим, що за радянських часів відчували гордість за велику державу у планетарному масштабі (50%), стабільністю і відсутністю збройних конфліктів (46%).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 18 по 23 листопада 2016 року в усіх регіонах України за винятком окупованих територій серед 2015 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

За даними опитування "Левада-центру", проведеного в березні 2016 року, більше половини жителів Російської Федерації (56%) жалкують про розпад Радянського Союзу. Серед населення продовжує переважати думка про те, що розпаду СРСР можна було уникнути. Так вважає 51% опитаних.