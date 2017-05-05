Два вихідних дні в Києві будуть теплими

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Погоду в Україні визначатиме тепле і в основному сухе повітря, лише на крайньому заході країни нестійка повітряна маса. Похолодання очікується в понеділок.

З чотирьох вихідних половина будуть теплими, а друга половина не дуже DT.UA

У суботу, 6 травня, в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській і Волинській областях невеликий дощ, місцями гроза; на решті території без опадів, повідомляє

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 5-10°, у Сумській і Луганській областях 1-6° тепла, на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°; вдень 20-25° тепла.

У Києві - без опадів, температура вночі 8-10°, вдень 22-24°.

У неділю, 7 травня, у західних областях грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 8-13°, вдень 22-27°, у західних областях 17-22°.

У Києві вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 9-11°, вдень близько 25°.

Згідно з попереднім прогнозом, в понеділок, 8 травня, в Києві може похолодати до 13-15°, а у вівторок, 9 травня, до 10-12° і пройдуть дощі.

Нагадаємо, що за даними Центральної геофізичної обсерваторії, в квітні 2017 року середня температура в Києві становила 10,4° тепла, що на 1,7° вище кліматичної норми.