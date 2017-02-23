Два офіцери Генштабу та Держприкордонслужби попалися на хабарі

За шість тисяч доларів хабарники обіцяли влаштувати на роботу цивільну особу.

Українські офіцери зганьбили честь мундиру за хабар у шість тисяч доларів

Військова прокуратура Дарницького гарнізону Центрального регіону України спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрила двох полковників з Генерального штабу Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України нау шість тисяч доларів, повідомили у прес-службі прокуратури.

Старший офіцер відділу забезпечення підготовки військ Головного Управління підготовки Збройних Сил України Генерального штабу Збройних Сил України та начальник центру спеціальних перевірок і люстрації Головного центру кадрового забезпечення Державної прикордонної служби України обіцяли працевлаштувати на військову службу до Держприкордонслужби цивільну особу.

Посередником в передачі коштів став офіцер ГШ ЗСУ. Після того, як офіцери отримали другу частину хабара – три тисячі доларів, та розподілили гроші між собою, їх було затримано "на гарячому".

За місцями роботи та проживання офіцерів наразі проводяться обшуки.

"Готується повідомлення про підозру за ч. 3 статті 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, у великому розмірі та за попередньою змовою групою осіб, які займають відповідальне становище, поєднане з вимаганням)", - наголосили в прес-службі прокуратури.

Нагадаємо 6 лютого на хабарі у 1,5 тисячі доларів затримали начальника управління Державної виконавчої служби області.

Того самого дня було затримано в. о. начальника відділу Департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації. Посадова особа вимагала у підприємця 50 тисяч гривень за погодження дозвільних документів на оренду землі для ведення бізнесу. Її затримали безпосередньо в приміщенні департаменту при отриманні частини хабара – 40 тисяч.