Два офіцери Генштабу та Держприкордонслужби попалися на хабарі

За шість тисяч доларів хабарники обіцяли влаштувати на роботу цивільну особу.
Старший офіцер відділу забезпечення підготовки військ Головного Управління підготовки Збройних Сил України Генерального штабу Збройних Сил України та начальник центру спеціальних перевірок і люстрації Головного центру кадрового забезпечення Державної прикордонної служби України обіцяли працевлаштувати на військову службу до Держприкордонслужби цивільну особу.
Посередником в передачі коштів став офіцер ГШ ЗСУ. Після того, як офіцери отримали другу частину хабара – три тисячі доларів, та розподілили гроші між собою, їх було затримано "на гарячому".
За місцями роботи та проживання офіцерів наразі проводяться обшуки.
"Готується повідомлення про підозру за ч. 3 статті 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, у великому розмірі та за попередньою змовою групою осіб, які займають відповідальне становище, поєднане з вимаганням)", - наголосили в прес-службі прокуратури.
Нагадаємо 6 лютого на хабарі у 1,5 тисячі доларів затримали начальника управління Державної виконавчої служби області.
Того самого дня було затримано в. о. начальника відділу Департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації. Посадова особа вимагала у підприємця 50 тисяч гривень за погодження дозвільних документів на оренду землі для ведення бізнесу. Її затримали безпосередньо в приміщенні департаменту при отриманні частини хабара – 40 тисяч.DT.UA