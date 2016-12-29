Два моряки з заарештованого в Лівії судна повернулися в Україну

Судно Captain Khayyam і екіпаж заарештували в березні за підозрою в контрабанді нафтопродуктів.

Два українські моряки повернулися додому Департамент консульської служби МЗС України Facebook

Двоє українських громадян, які є членами екіпажу заарештованого всудна, за сприяння Міністерства закордонних справ повернулися до України.

"Завдяки комплексним заходам МЗС і посольства України в Туніській Республіці забезпечено повернення на батьківщину двох громадян України - членів екіпажу судна, яке у березні було заарештовано в місті Місурата (Лівія)", – сказано в повідомленні прес-служби Департманенту консульської служби МЗС, опублікованому в середу, 28 грудня.

Нагадаємо, в березні в Лівії за підозрою в контрабанду нафтопродуктів заарештували судно Captain Khayyam з екіпажем, у складі якого були п'ятеро громадян України, а також громадяни Туреччини та Азербайджану. Незабаром після арешту лівійська влада з "міркувань гуманності" відпустили члена екіпажу – громадянку України, яка за сприяння українських дипломатів повернулася на батьківщину.