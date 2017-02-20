Два екс-чиновники часів Януковича дали покази проти нього - Матіос

Поплічники президента-втікача сплатили до бюджету України 152 млн гривень.

Матіос розповів про двох нових свідків у справі президента-втікача Януковича DT.UA

Колишні можновладці часів президента-втікача Вікторадали покази проти нього, повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Прокуратура отримала покази екс-заступника міністра доходів та зборів Андрія Головача та колишнього заступника міністра економіки Олександра Сухомлина.

Як повідомив "Еспресо.TV" сам Матіос, він оприлюднює цю інформацію представникам бюджетного комітету за ініціативою голови фракції БПП та її членів, а також Генеральної прокуратури України.

"Головною військовою прокуратурою закінчено розслідування, скеровано до суду, отримані вироки українського суду, за якими члени злочинної організації Януковича, зокрема, колишній перший заступник міністерства доходів та зборів генерал Головач, а також заступник міністра економіки в уряді Азарова Сухомлин, як члени злочинної організації Януковича, повністю визнали свою вину, дали викривальні покази як по горизонталі, так і по вертикалі з наданням безпосередніх прямих свідчень на керівництво злочинної організації", - зазначив Матіос.

Прокурор також розповів про те, що відповідно до вироку суду, поплічники екс-президента України сплатили до державного бюджету 152 млн гривень.

Нагадаємо, 20 січня Печерський суд дозволив заочне розслідування у справі про держзраду Януковича.

Раніше слідство отримало фотокопію звернення Януковича до президента РФ Володимира Путіна від 1 березня 2014 року з проханням ввести російські війська в Україну.

Під час судового засідання 28 листопада по справі "беркутівців", підозрюваних у вбивствах учасників Революції гідності, Генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в державній зраді.