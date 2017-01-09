ДСНС зняла обмеження на рух на деяких автодорогах у трьох областях

Зняті обмеження в Одеській, Миколаївській та Хмельницькій областях.

Зняті обмеження на рух у трьох областях

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з 18.00 зняла обмеження на пересування на деяких автодорогах в Одеській, Миколаївській та Хмельницькій областях, передає ДСНС на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, знято обмеження руху вантажних, великогабаритних транспортних засобів на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (межа Одеської області).

У Хмельницькій області відновлено проїзд на дорогах місцевого значення до 18 населених пунктів. У Миколаївській області відновлено проїзд на дорогах місцевого значення до 8 населених пунктів.

Водночас, за даними служби, залишається обмеженим рух усіх транспортних засобів на трасі Одеса-Рені і Одеса-Кучурган. Обмежено рух для вантажного автотранспорту на автодорогах: Кіровоград-Платоново, Одеса-Білгород-Днистроваський-Монаші (від Одеси до Білгорода-Дністровського).

У Миколаївській області обмежений проїзд по дорозі місцевого значення в с. Ульянівка Братського району.

Підрозділами ДСЧС з 4 січня звільнено зі снігових заметів 1 тис. 731 автомобіль, в яких знаходилося 4 316 тис. чоловік.

Як повідомлялося, 7 січня в згідно з погіршенням погодних умов на всіх автошляхах Одеської області після 18.00 припинено рух автотранспорту.