ДСНС зняла обмеження на пересування автошляхами Миколаївської області

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Частково зняті обмеження у Херсонській та Дніпропетровській областях.

У Миколаївській області зняті обмеження на пересування ДСНС України

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) зняла обмеження для усіх видів транспорту на пересування всіма автошляхами Миколаївській області, повідомляє cлужба на своїй сторінці у Facebook.

Також, за даними ДСНС, у Дніпропетровській області знято обмеження руху для всіх категорій транспортних засобів за винятком вантажного і пасажирського транспорту на ділянці дороги М-23 Кіровоград-Кривий Ріг-Запоріжжя.

У Херсонській області знято обмеження руху великогабаритних транспортних засобів на всіх автодорогах загального користування державного і місцевого значення.

Водночас, в Одеській області продовжує діяти обмеження руху для всіх категорій транспортних засобів на всіх автодорогах загального користування державного і місцевого значення області, крім автотраси Київ – Одеса, де обмежено рух тільки великогабаритних транспортних засобів.

Як повідомлялося, в згідно з погіршенням погодних умов на всіх автошляхах Одеської області після 18.00 припинено рух автотранспорту.