Топ Новини
<
>

ДСНС зняла обмеження на пересування автошляхами Миколаївської області

8 січня в 21:21

Частково зняті обмеження у Херсонській та Дніпропетровській областях.

снег3
У Миколаївській області зняті обмеження на пересування
ДСНС України

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) зняла обмеження для усіх видів транспорту на пересування всіма автошляхами Миколаївській області, повідомляє cлужба на своїй сторінці у Facebook.

Також, за даними ДСНС, у Дніпропетровській області знято обмеження руху для всіх категорій транспортних засобів за винятком вантажного і пасажирського транспорту на ділянці дороги М-23 Кіровоград-Кривий Ріг-Запоріжжя.

У Херсонській області знято обмеження руху великогабаритних транспортних засобів на всіх автодорогах загального користування державного і місцевого значення.

Водночас, в Одеській області продовжує діяти обмеження руху для всіх категорій транспортних засобів на всіх автодорогах загального користування державного і місцевого значення області, крім автотраси Київ – Одеса, де обмежено рух тільки великогабаритних транспортних засобів.

Читайте також: На дорогах п'яти областей України обмежений рух машин - ДСНС

Як повідомлялося, в згідно з погіршенням погодних умов на всіх автошляхах Одеської області після 18.00 припинено рух автотранспорту.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги область авто обмеження транспорт ДСНС Одеса міст рух Херсон час Дніпропетровськ
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.29
EUR 27.60
Останні новини