ДРГ бойовиків двічі намагалися атакувати позиції АТО під Маріуполем

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Серед українських військовослужбовців втрат немає.

ДРГ бойовиків "ДНР" двічі намагались атакувати позиції українських військових в Донбасі vk/club_donbasskih

На маріупольському напрямку вчора, 13 січня, відбулися два бойові зіткнення між силами АТО і диверсійно-розвідувальними групами бойовиків терористичної організації "ДНР" , повідомили в прес-центрі штабу АТО.

"21:07 у напрямку населеного пункту Трудівський бойовики обстріляли позиції українських підрозділів з великокаліберного кулемета та АГС. Всього було зафіксовано вісім розривів", - йдеться у повідомленні штабу в Facebook.

Наголошується, що під прикриттям вогню у бік українських військових висунулася ворожа ДРГ складом до семи осіб, але під натиском вогню наших воїнів бойовики змушені були відійти.

"Вже через кілька хвилин українські спостерігачі виявили черговий вихід ДРГ противника. Командування українських сил прийняло рішення щодо блокування диверсантів силами резервних груп, в ході чого відбулося бойове зіткнення з групою незаконних збройних формувань", - додали в штабі АТО.

В результаті зіткнення один бойовик отримав смертельне поранення. Інші диверсанти відійшли в невідомому напрямку. Тіло загиблого бойовика евакуйовано силами українських військових. При ньому виявлені документи, що підтверджують його причетність до незаконних збройних формувань.

Крім того, в цей же день в 21:07 був здійснений вихід ДРГ противника в напрямку населеного пункту Петрівське.

"За три хвилини розвідувальна група противника чисельністю п'ять осіб почала обстріл українських позицій. Після її наближення на дистанцію ефективного вогневого ураження з диверсантів противника був відкритий вогонь із стрілецької зброї. В результаті прицільного вогню з боку українських підрозділів, розвідувальна група противника відійшла в напрямку населеного пункту Петрівське. При цьому бойовики понесли втрати", - зазначили в штбе АТО

Серед українських військовослужбовців втрат немає.

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.