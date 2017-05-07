ДПСУ не пустила до України ще двох російських журналістів

Наявність акредитації на Євробачення не є документом, який надає право для перетину кордону, підкреслюють в Держприкордонслужбі.
"Сьогодні зранку Державна прикордонна служба не пропустила через кордон та заборонила в'їзд в Україну на 3 роки ще двом журналісткам російського видання, які порушували законодавство України та відвідували тимчасово окупований півострів через тимчасово закриті пункти пропуску. Держприкордонслужба наголошує, що наявність акредитації на Євробачення не є документом, який надає право для перетину кордону", – написав він у Facebook.
Слободян наголосив, що при ухваленні рішень ДПСУ спільно з СБУ та НПУ, керуються виключно інтересами та законодавством України.
Як повідомлялося, українські прикордонники не пустили в країну фотожурналіста російських інформагентств Russia Roday і "РИА Новости" Раміля Сітдікова, який прямував до Києва для освітлення пісенного конкурсу "Євробачення-2017".
За даними сайту "Миротворець" Раміль Сітдіков неодноразово порушував правила перетину українського кордону під час відвідувань окупованого Криму.DT.UA