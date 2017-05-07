ДПСУ не пустила до України ще двох російських журналістів

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Наявність акредитації на Євробачення не є документом, який надає право для перетину кордону, підкреслюють в Держприкордонслужбі.

Прикордонники не пустили до України двох російських журналістів, акредитованих на "Євробачення" dpsu.gov.ua

Держприкордонслужба України () не пустила через кордон та заборонила в'їзд до України на три роки ще двом російським журналістам, що незаконно відвідували анексований Крим, повідомив речник ДПСУ Олег Слободян.

"Сьогодні зранку Державна прикордонна служба не пропустила через кордон та заборонила в'їзд в Україну на 3 роки ще двом журналісткам російського видання, які порушували законодавство України та відвідували тимчасово окупований півострів через тимчасово закриті пункти пропуску. Держприкордонслужба наголошує, що наявність акредитації на Євробачення не є документом, який надає право для перетину кордону", – написав він у Facebook.

Слободян наголосив, що при ухваленні рішень ДПСУ спільно з СБУ та НПУ, керуються виключно інтересами та законодавством України.

Як повідомлялося, українські прикордонники не пустили в країну фотожурналіста російських інформагентств Russia Roday і "РИА Новости" Раміля Сітдікова, який прямував до Києва для освітлення пісенного конкурсу "Євробачення-2017".

За даними сайту "Миротворець" Раміль Сітдіков неодноразово порушував правила перетину українського кордону під час відвідувань окупованого Криму.