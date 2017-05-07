Топ Новини
<
>

ДПСУ не пустила до України ще двох російських журналістів

7 травня в 10:54

Наявність акредитації на Євробачення не є документом, який надає право для перетину кордону, підкреслюють в Держприкордонслужбі.

граница, пограничники, ГПСУ,
Прикордонники не пустили до України двох російських журналістів, акредитованих на "Євробачення"
dpsu.gov.ua
Держприкордонслужба України (ДПСУ) не пустила через кордон та заборонила в'їзд до України на три роки ще двом російським журналістам, що незаконно відвідували анексований Крим, повідомив речник ДПСУ Олег Слободян.

"Сьогодні зранку Державна прикордонна служба не пропустила через кордон та заборонила в'їзд в Україну на 3 роки ще двом журналісткам російського видання, які порушували законодавство України та відвідували тимчасово окупований півострів через тимчасово закриті пункти пропуску. Держприкордонслужба наголошує, що наявність акредитації на Євробачення не є документом, який надає право для перетину кордону", – написав він у Facebook.

Слободян наголосив, що при ухваленні рішень ДПСУ спільно з СБУ та НПУ, керуються виключно інтересами та законодавством України.

Читайте також: В Україну не пустять акредитованих на "Євробачення" журналістів, незаконно відвідували Крим - Геращенко

Як повідомлялося, українські прикордонники не пустили в країну фотожурналіста російських інформагентств Russia Roday і "РИА Новости" Раміля Сітдікова, який прямував до Києва для освітлення пісенного конкурсу "Євробачення-2017".

За даними сайту "Миротворець" Раміль Сітдіков неодноразово порушував правила перетину українського кордону під час відвідувань окупованого Криму.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Україна Держприкордонслужба Євробачення
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.49
EUR 28.94
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...