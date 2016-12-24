Дорожню поліцію в Україні сформують до кінця 2017 року – заступник голови Нацполіції

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Дорожні поліцейські будуть патрулювати великі автомагістралі країни.

В Україні у 2017 році планується створити дорожню поліцію , до завдань якої увійде патрулювання автотрас міжнародного і національного значення по всій країні.

"Остаточний етап формування дорожньої поліції повинен завершитися в грудні 2017 року", – повідомив заступник голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв, інформує прес-служба МВС України.

За словами Бушуєва, на сьогодні в парламенті зареєстровано низку законодавчих змін, які повинні дозволити поліції реалізувати проекти автоматичної фіксації правопорушень.

До функціональних обов'язків співробітників дорожньої поліції буде належить забезпечення безпеки дорожнього руху. Зокрема, поліцейські будуть широко застосовувати норми адміністративного законодавства. Також, вони будуть реагувати на всі прояви кримінального характеру, які будуть виявляти на ділянці патрулювання.

Кандидатів в дорожню поліцію обиратимуть у два етапи. В цілому для функціонування цього підрозділу планується задіяти 2600 співробітників, які будуть забезпечувати безпеку дорожнього руху на трасах міжнародного і національного значення.

Нагадаємо, що в насленных пунктах функції дорожньої поліції входять в обов'язки патрульної поліції.