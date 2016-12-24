Дорожня поліція почне патрулювати дороги з літа 2017 року

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У підрозділі будуть працювати 2600 співробітників.

Замість ДАІ запрацює дорожня поліція

Дорожня поліція вийде на патрулювання доріг з літа 2017 року, заявив заступник голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв, повідомляється на сайті МВС.

"Остаточний етап формування дорожньої поліції повинен завершитися в грудні 2017 року", - повідомив Костянтин Бушуєв.

За його словами, у функціональні обов'язки співробітників дорожньої поліції віднесено забезпечення безпеки дорожнього руху. Зокрема, поліцейські будуть широко застосовувати норми адміністративного законодавства, будуть реагувати на всі прояви кримінального характеру, які будуть проходити на їх ділянці патрулювання.

Башуев заявив, що в парламенті зареєстрований законопроект, який дозволить поліції реалізувати автоматичну фіксацію правопорушень.

"Після прийняття цих законодавчих змін я вас запевняю, що питання безпеки дорожнього руху буде реалізований у більш якісній формі", - підкреслив він.

У 2017 році планується запуск дорожньої поліції, що викликано зростанням кількості ДТП на дорогах. Кандидатів обиратимуть в два етапи. Для функціонування підрозділу планується задіяти 2600 співробітників, які забезпечуватимуть безпеку дорожнього руху на трасах міжнародного і національного значення.