Донецька фільтрувальна станція знову знеструмлена – Жебрівський

Причини припинення енергопостачання наразі встановлюються.

Авдіївка може знову залишитися без води Компания «Вода Донбасса»

знову залишилась без електропостачання, повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Він повідомив про те, що цього разу ДФС знеструмлена з невідомих причин.

"Повідомили про це наше представництво в СЦКК і дали запит на режим тиші. Електромонтажникам потрібно вийти в район ДФС і визначити причину та характер пошкоджень", - написав Жебрівський на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, запасу води в міських резервуарах Авдіївки вистачить на кілька днів подачі за графіком.

Нагадаємо, 22 квітня бойовики російсько-терористичних формувань в черговий раз обстріляли околиці Авдіївки з мінометів, пошкодивши лінії електропередач, що живлять місто, і знеструмивши Донецьку фільтрувальну станцію.

28 квітня Авдіївку переключили на нову лінію електропостачання, яка йде з боку смт Очеретине Ясинуватського району Донецької області. Електропостачання міста здійснюється в тестовому режимі.