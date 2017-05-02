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Донецька фільтрувальна станція знову знеструмлена – Жебрівський

2 травня в 20:55

Причини припинення енергопостачання наразі встановлюються.

ДФС
Авдіївка може знову залишитися без води
Компания «Вода Донбасса»
Донецька фільтрувальна станція знову залишилась без електропостачання, повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Він повідомив про те, що цього разу ДФС знеструмлена з невідомих причин.

"Повідомили про це наше представництво в СЦКК і дали запит на режим тиші. Електромонтажникам потрібно вийти в район ДФС і визначити причину та характер пошкоджень", - написав Жебрівський на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, запасу води в міських резервуарах Авдіївки вистачить на кілька днів подачі за графіком.

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Нагадаємо, 22 квітня бойовики російсько-терористичних формувань в черговий раз обстріляли околиці Авдіївки з мінометів, пошкодивши лінії електропередач, що живлять місто, і знеструмивши Донецьку фільтрувальну станцію.

28 квітня Авдіївку переключили на нову лінію електропостачання, яка йде з боку смт Очеретине Ясинуватського району Донецької області. Електропостачання міста здійснюється в тестовому режимі. 

За матеріалами: DT.UA
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Теги жебрівський Авдіївка вода
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