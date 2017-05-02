Донецька фільтрувальна станція знову знеструмлена – Жебрівський

Причини припинення енергопостачання наразі встановлюються.
Він повідомив про те, що цього разу ДФС знеструмлена з невідомих причин.
"Повідомили про це наше представництво в СЦКК і дали запит на режим тиші. Електромонтажникам потрібно вийти в район ДФС і визначити причину та характер пошкоджень", - написав Жебрівський на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, запасу води в міських резервуарах Авдіївки вистачить на кілька днів подачі за графіком.
Нагадаємо, 22 квітня бойовики російсько-терористичних формувань в черговий раз обстріляли околиці Авдіївки з мінометів, пошкодивши лінії електропередач, що живлять місто, і знеструмивши Донецьку фільтрувальну станцію.
28 квітня Авдіївку переключили на нову лінію електропостачання, яка йде з боку смт Очеретине Ясинуватського району Донецької області. Електропостачання міста здійснюється в тестовому режимі.DT.UA