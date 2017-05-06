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Донецька фільтраційна станція знову отримує електрику

6 травня в 17:10

В Авдіївці відновиться постачання води.

ДФС
Донецька фільтраційна станція вже з електрикою.
Українська місія в ОБСЄ/Twitter
 Про відновлення електропостачання на ДФС повідомили в прес-службі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, повідомлення про це з'явилося на офіційній сторінці відомства у Twitter.

"Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено", - йдеться у повідомленні.

Також у відомстві сьогодні повідомили, що електрозабезпечення Авдіївки буде здійснюватися по новій лінії електропередач, яку запустять 9 травня.

Енергопостачання Авдіївки та Донецької фільтрувальної станції регулярно порушується через обстріли бойовиків. 2 травня голова Донецької ВГА Павло Жебрівський повідомив, що Донецька фільтрувальна станція знову залишилася без електропостачання.

Раніше, 28 квітня, Авдіївку вперше переключили на нову лінію електропостачання, яка йде з боку смт Очеретине Ясинуватського району Донецької області. Електропостачання міста здійснюється в тестовому режимі.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Донецьк станції Авдіївка
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