Донецька фільтраційна станція знову отримує електрику

В Авдіївці відновиться постачання води.
"Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено", - йдеться у повідомленні.
Також у відомстві сьогодні повідомили, що електрозабезпечення Авдіївки буде здійснюватися по новій лінії електропередач, яку запустять 9 травня.
Енергопостачання Авдіївки та Донецької фільтрувальної станції регулярно порушується через обстріли бойовиків. 2 травня голова Донецької ВГА Павло Жебрівський повідомив, що Донецька фільтрувальна станція знову залишилася без електропостачання.
Раніше, 28 квітня, Авдіївку вперше переключили на нову лінію електропостачання, яка йде з боку смт Очеретине Ясинуватського району Донецької області. Електропостачання міста здійснюється в тестовому режимі.DT.UA