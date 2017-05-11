Добровольці з поліції здали кров для дітей, що постраждали у ДТП

У дитячій лікарні "ОХМАДИТ" пройшла акція "Здай кров - врятуй життя".

В Національній дитячій спеціалізованій лікарні "ОХМАДИТ" у Києві в рамках Тижня безпеки дорожнього руху відбулася здача крові для використання в лікуванні дітей, постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах. Донорами стали добровольці з різних підрозділів Національної поліції України.

Чорний ринок крові в Києві сягає 90 тис літрів на рік - експерт. Зараз у місті немає єдиної бази донорів - у кожної лікарні своя база.