Доба в АТО минула без втрат і поранень для українських сил

Лисенко на брифінгу повідомив "хороші новини".

Доба минула без втрат для українських військових в зоні АТО. president.gov.ua

Впродовж минулої доби в зоні АТО жоден український військових не загинув і не був поранений в ході жорстких бойових дій.

В цьому на брифінгу запевнив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко, повідомляє Укрінформ.

"У нас є хороші новини: за минулу добу внаслідок активних бойових дій жоден з українських військовослужбовців не загинув і не зазнав поранень", - сказав Лисенко.

Раніше штаб повідомляв, що, вчора бойовики застосували під Авдіївкою танк та міномети, сили АТО відкрили вогонь у відповідь. З мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів та кулеметів ворог обстрілював захисників Луганського. З 82 мм мінометів, гранатометів та кулеметів обстрілювали позиції сил АТО біля Верхньоторецького.