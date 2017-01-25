До суду передали справу вбивці двох поліцейських в Дніпрі

Досудове розслідування щодо умисного вбивства завершено.

Справа Пугачова вже в суді Арсен Аваков/Facebook , підозрюваного у вбивстві двох співробітників патрульної поліції Дніпра, повідомив начальник слідчого управління ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Михайло Куратченко.

"З розслідуванням цієї справи особливих проблем не було. Вина Пугачова не викликає сумніву. Справа вже направлена до суду. Основна стаття звинувачення 115 частина друга (умисне вбивство двох або більше осіб) КК України", - повідомив Куратченка в інтерв'ю в інтерв'ю сайту "Дніпро вечірнє".

25 вересня 2016 року в результаті перестрілки зі зловмисником загинули поліцейські: 27-річний Артем Кутушев і 35-річна Ольга Макаренко. У вбивстві поліцейських підозрюється Олександр Пугачов. Радник міністра внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко повідомив, що раніше той був особистим охоронцем комбата "Торнадо".