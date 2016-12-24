До суду направили обвинувальний акт проти екс-ДАІшників за фальсифікацію протоколів на автомайданівців

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Справу розглядатиме Шевченківський суд Києва.

Колишніх ДАІшників підозрюють у фальсифікації рапортів на автомайдановцев, які пікетували резиденції Януковича й Азарова Кадр/YouTube

Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт стосовно 17 колишніх співробітників ДАІ за складання завідомо неправдивих рапортів про парвонарушениях, нібито вчинених учасниками руху

"Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України від 23 грудня направив до Шевченківського районного суду Києва обвинувальний акт за звинуваченням сімнадцяти колишніх інспекторів ДАІ, яким інкримінується складання завідомо неправдивих документів - рапортів - проти учасників мирної акції протесту руху "Автомайдан" за участь у акції, що мала місце 29 грудня 2013 року, про нібито вчинення ними адміністративних правопорушень, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ст. 340 Кримінального кодексу", – повідомила прес-служба ГПУ в п'ятницю, 23 грудня.

Крім того, до суду направлено обвинувальний акт стосовно колишніх заступника командира полку ДПС ДАІ ГУ МВС України в Києві та заступник начальника столичного управління ДАІ, яким інкримінується організація цих кримінальних правопорушень в інтересах вищого керівництва України, а саме - з метою перешкодити проведенню учасниками цього руху мітингів, зборів і маніфестацій.

У Генпрокуратурі також вказали, що за цими фактами повідомлено про підозру трьом колишнім інспекторам ДАІ і колишнього начальника столичного ДАІ Анатолія Курінному, які переховуються від правосуддя й оголошені в розшук.

Адвокат "Автомайдану" Роман Маселко уточнив, що в рамках даного кримінального провадження постраждалими значаться 49 осіб, а також опублікував імена екс-інспекторів, яким пред'явлені звинувачення.

"Справу передали до Шевченківського суду, де майже 20 суддів виносили рішення щодо активістів Майдану, в тому числі, позбавляли прав автомайдановцев. Попереду цікаві судові засідання", – зазначив адвокат.

Нагадаємо, після віче 29 грудня 2013 року активісти "Автомайдану" організували пікетування резиденцій Віктора Януковича, Віктора Медведчука, Миколи Азарова та Володимира Рибака.

У 2015 році начальник Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що переслідування активістів "Автомайдану" не були "самодіяльністю" співробітників МВС, ДАІ та суддів, а координувалися безпосередньо адміністрацією екс-президента Віктора Януковича. Усього під час Революції Гідності до адміністративної відповідальності було притягнуто близько 500 автомайданівців.