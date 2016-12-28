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До новорічних свят на всіх КПВВ в Донбасі збільшать кількість співробітників

28 грудня в 11:51

Крім того, вагу особистого багажу, дозволеного до перевезення через лінію розмежування, збільшили до 75 кг.

КПВВ Донбасс
До роботи на КПВВ в Донбасі до нового року залучать більше співробітників
Ірина Геращенко/Facebook
До новорічних та різдвяних свят на всіх КПВВ в Донбасі буде збільшено кількість персоналу, щоб полегшити громадянам процес переходу через лінію розмежування, повідомила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

"В найбільш навантажених КПВВ в Новотроіцькому, Мар'інці і Майорську будуть збільшені зміни , збільшать своіх представників всі служби : і прикордонники, і фіскали , і СБУ. Таку важливу інформацію сьогодні я отримала від керівництва Державноі прикордонноі служби", – написала вона в Facebook.

Геращенко також розповіла, що завдяки співпраці українських представників гуманітарної групи з СБУ, керівництвом АТО та іншими силовими структурами, обсяг дозволеного до перевезення через КПВВ особистого багажу вдалося збільшити до 75 кілограм.

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"Наша спільна мета – щоб КПВВ зникли з української землі взагалі. Це стане можливим після відновлення контролю над українсько - російським кордоном", – уклала вона.

На початку грудня повідомлялося, що КПВВ "Мар'їнка" на лінії розмежування в Донецькій області припинив роботу пропускних операцій за обстрілу пункту бойовиками терористичної організації "ДНР".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна служби новорічний
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