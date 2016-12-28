До новорічних свят на всіх КПВВ в Донбасі збільшать кількість співробітників

Крім того, вагу особистого багажу, дозволеного до перевезення через лінію розмежування, збільшили до 75 кг.

До роботи на КПВВ в Донбасі до нового року залучать більше співробітників Ірина Геращенко/Facebook

До новорічних та різдвяних свят на всіх КПВВ в Донбасі буде збільшено кількість персоналу, щоб полегшити громадянам процес переходу через лінію розмежування, повідомила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

"В найбільш навантажених КПВВ в Новотроіцькому, Мар'інці і Майорську будуть збільшені зміни , збільшать своіх представників всі служби : і прикордонники, і фіскали , і СБУ. Таку важливу інформацію сьогодні я отримала від керівництва Державноі прикордонноі служби", – написала вона в Facebook.

Геращенко також розповіла, що завдяки співпраці українських представників гуманітарної групи з СБУ, керівництвом АТО та іншими силовими структурами, обсяг дозволеного до перевезення через КПВВ особистого багажу вдалося збільшити до 75 кілограм.

"Наша спільна мета – щоб КПВВ зникли з української землі взагалі. Це стане можливим після відновлення контролю над українсько - російським кордоном", – уклала вона.

На початку грудня повідомлялося, що КПВВ "Мар'їнка" на лінії розмежування в Донецькій області припинив роботу пропускних операцій за обстрілу пункту бойовиками терористичної організації "ДНР".