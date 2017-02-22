До кінця тижня у Києві потеплішає до +10-12°

Теплу, але вітряну, з опадами погоду в Україні визначатимуть атмосферні фронти і атлантичне повітря, що переміщаються із заходу.

Вже в п'ятницю в Києві буде цілком весняна температура Василь Артюшенко, DT.UA

У четвер, 23 лютого, вночі, в Карпатах місцями сильні опади, вдень невеликий, на Лівобережжі помірний дощ, повідомляє

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та в південній частині 8-13° тепла.

У Києві вночі дощ із мокрим снігом, вдень невеликий дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°.

У п'ятницю, 24 лютого, вночі у західних та північних областях, вдень у східній частині та на Закарпатті місцями невеликі опади, переважно дощ, на решті території без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла; вдень 8-14° тепла, на півдні до 16°, на сході та в Сумській області 5-10°.

У Києві вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 10-12°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії середньомісячна температура повітря січня в Києвісклала -4,9° морозу, що перевищує кліматичну норму менш ніж на 1 градус. Опадів у Києві випало 32 мм, що склало 67% кліматичної норми.