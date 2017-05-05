До кінця року в США може завершитися суд у справі про гроші Лазаренка – заступник генпрокурора

Гроші, виведені Лазаренком за кордон, можна буде повернути після суду.

Гроші Лазаренка можуть повернутися в Україну в наступному році

Судовий процес у справі колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка може завершитися до кінця поточного року, після чого можна буде повернути гроші, виведені колишнім главою уряду на закордонні рахунки, повідомив заступник генпрокурора України Євген Єнін в ефірі телеканалу ZIK.

"Після цього ми очікуємо переговорний процес з американцями щодо повернення коштів", – сказав Єнін.

Він зазначив, що на повернення засіб знадобитися від півроку до року.

"На сьогодні вже заарештовано близько 280 млн доларів, які знаходяться у п'яти іноземних юрисдикціях. Мова йде про Швейцарії, Ліхтенштейні, Литві, Гернсе і Антігуа", – пояснив заступник генпрокурора.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США можуть повернути Україні гроші з рахунків Лазаренка, якщо ці кошти будуть використані для фінансування цільових програм під контролем американського уряду.

Павло Лазаренко був прем'єр-міністром України в 1996-1997 роках. Після конфлікту з президентом Леонідом Кучмою і з початком кримінального переслідування заявив про перехід в опозицію і незабаром втік за кордон. У 1999 році його затримали у США при спробі перетнути кордон за підробленим панамським паспортом. Лазаренко звинуватили у відмиванні грошей, отриманих незаконним шляхом. У 2006 року американський суд засудив його до дев'яти років тюремного ув'язнення та 10 мільйонів доларів штрафу. Через шість років Лазаренко вийшов на свободу.

Статки Лазаренка оцінюють у 250 мільйонів доларів. Ці гроші, на які претендує цілий ряд кредиторів, є предметом 15-річного судового розгляду. Україна домагається повернення цих коштів до державного бюджету.