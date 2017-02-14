До бригадних навчань ЗСУ в 2017 році залучать близько 80 тисяч резервістів – Муженко

Генштаб планує подвоїти кількість резервістів, залучених до навчань зі стрільбами.

В цьому році резервістів будуть брати до війська на 30 діб Facebook/Генштаб ЗСУ

Близько 80 тисяч резервістів притягнуть до бригадним навчаньв 2017 році, їх число таким чином подвоять порівняно з 2016 роком.

"У цьому році кількість бригадних навчань зі стрільбами збільшиться до 25-ти. Їх особливість - продовження експерименту щодо залучення до таких навчань резервістів. До сьогоднішніх навчань залучено близько 1 тис. резервістів", - повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко в понеділок в ході бригадних навчань в Чернігівській області.

Планується також, що резервістів будуть залучати до навчань на 30 діб замість 15-ти, як в 2016 році.

"Цей експеримент себе виправдовує. Ми перейшли на іншу систему підготовки, в минулому році ми їх готували 15 діб, у цьому році - 30. З цього терміну половина йде на відновлення навичок, половина - на бойове злагодження. В ході цього етапу, який ви спостерігаєте (у Чернігівській області – ред), бригада вже відновила боєздатність і готується до виконання завдань в зоні проведення АТО".

Командувач 53-ї бригади ЗСУ Олександр Грузевич зазначив, що в ході навчань, які проходять в Чернігівській області 13-14 лютого, будуть оброблені комплексні навчання за оборону певної ділянки і ураження умовного противника.

Раніше Муженко повідомляв, що в 2017 році українських військових будуть навчати за новою методикою.