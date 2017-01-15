До 2025 року Київ та передмістя утворять агломерацію з населенням у 7,5 млн осіб - експерти

Вже сьогодні фактична чисельність населення столиці становить близько 4 млн осіб.
Про це у своїй статті для DT.UA пишуть Олександр Сергієнко та Анатолій Ткачук, спираючись на зміст Генерального плану Києва до 2025 року, а також на дані досліджень.
"Отже, можна однозначно стверджувати, що лише постійне населення столиці зросте з офіційних 2,9 млн, щонайменше, на третину — до 4 млн осіб! Насправді ж, згідно з дослідженнями Аналітично-дослідницького центру "Інститут міста" й Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ, у столиці вже, фактично, проживає близько 4 млн людей, тож 2025-го їх стане ще більше. Фактичну чисельність населення Києва у 2025 р. слід оцінювати, щонайменше, у 5 млн осіб.", - зазначають автори.
Сергієнко і Ткачук також зазначають, що згідно з прогнозами розвитку житлового фонду в Київській області, населення приміської зони Києва в найближчі роки зросте більш ніж у два рази.
"За оцінками розробників Генплану-2025, у шести найбільших містах навколо столиці та десяти найближчих районах Київської області житловий фонд збільшиться у 2,6 разу — з 30,4 млн кв. м до 78,5 млн кв. м. а це означає, що пропорційно зросте й чисельність населення приміської зони: з нинішніх 980 тис. до 2,5 мільйона", - йдеться в статті.
Автори констатують, що на 2025 рік столиця та передмістя утворять агломерацію, з чисельністю населення, щонайменше, у 7,5 млн чоловік.
При цьому, у разі збереження нинішніх тенденцій житлового будівництва, Київ та передмістя можуть зіткнутися з катастрофічним відставанням розвитку інженерної, комунальної, транспортної, освітньої та інших видів інфраструктури життєзабезпечення.
Детальніше про перспективи і проблеми розвитку Київської агломерації читайте у статті "Київ у кайданах околиць, або Як розвиватися українським мегаполісам?" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA