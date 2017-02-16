"Диверсантів" Панова і Захтея перевели з Лефортово назад до Криму

Адвокати припускають, що суд над українцями призначать вже найближчим часом, але етапування в Крим ускладнить процес захисту.

Адвокати вважають, що ФСБ ускладнює захист "українських диверсантів" РИА Новости

Українців Євгена Панова та Андрій Захтея , схоплених ФСБ за підозрою в підготовці диверсій, перевели з московського ізолятора "Лефортово" в слідчий ізолятор на території Криму.

Російський Адвокат Ілля Новіков, який бере участь у захисті українців, припускає, що справа "диверсантів" скоро піде до суду. Про це адвокат повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Мій колега прийшов (15 лютого – ред.) у слідчий ізолятор "Лефортово", щоб зустрітися з Андрієм Захтеєм, і там дізнався, що його вже вивезли з СІЗО в Крим. Я запитав у колег, які захищають Панова, у них інформація та ж, тобто їх відвезли обох", — цитує адвоката Новікова російське агентство "Інтерфакс".

За його словами, "за зовнішніми ознаками, схоже, що слідство збирається найближчим часом завершувати справу і передавати її до суду", хоча поки захист про це ніхто офіційно не повідомляв. Він додав, що слідство має право етапувати обвинувачених туди, куди вважає за потрібне, що, зрозуміло, не полегшує роботу захисників".

Адвокат Панова Дмитро Дінзя також припускає, що таке етапування може бути пов'язано з бажанням російських силовиків ускладнити процес захисту у цій справі. Він також уточнив, що, за інформацією слідчого, основна справа буде розглядатися в судах Криму, пише "Крим. Реалії".

10 серпня 2016 року ФСБ РФ звинуватила Головне управління розвідки Міністерства оборони України у спрямуванні на територію окупованої Криму диверсантів і веденні "масованих обстрілів".

Одним із затриманих ФСБ українських "диверсантів" виявився 39-річний житель Енергодара Євген Панов, який з 8 серпня не виходив на зв'язок із рідними. При цьому родичів, знайомих і ділових зв'язків у Криму у нього не було.

Згодом в МЗС РФ назвали ім'я іншої особи, схопленої російськими силовиками за нібито "підготовку терактів у Криму". Так, крім Євгена Панова, співробітники ФСБ РФ затримали Андрія Захтея. Обох таємно вивезли з Криму у СІЗО в Москві.

11 серпня підконтрольний окупаційній владі Київський районний суд Сімферополя заарештував Євгенія Панова на два місяці.