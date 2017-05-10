Директор Укргідрометцентру пояснив причину травневого снігу в Києві

Причиною снігу в Києві і в інших містах України стала дуже холодна маса арктичного повітря.

Травневий сніг у Києві оголосили нормою Соцмережі

Вторгнення дуже холодного арктичного повітря стало причиною снігу в ряді регіонів України, повідомив директорМикола Кульбіда.

"Цей холодний період збережеться протягом двох діб, після чого відбудеться поступове підвищення температури, опади будуть проходити у вигляді дощу", - сказав він інтернет-виданню "Обозреватель".

За його словами, температура повітря через дві доби на більшій частині країни складе 13-18° тепла, а в південних областях 20-25° тепла.

"Травень характеризується заморозками. Тому подібні похолодання хоча і бувають рідко, але нічого аномального в цьому немає", - додав директор Укргідрометцентру.

За прогнозом Укргідрометцентру, в четвер, 11 травня, температура вночі очікується 1-6° тепла. В Україні, крім узбережжя морів, на ґрунті і місцями в повітрі заморозки 0-5°; вдень 13-18° тепла, в Одеській області до 20°.