Дипломати попередили українців про небезпеку поїздок до Лівії

Застереження МЗС стосуються, в основному, українських медиків.
У першу чергу це попередження стосується українських медиків, повідомив департамент на своїй сторінці в Facebook.
"МЗС застерігає, що у більшості випадків контракти, які укладають з українськими медиками, кардинально відрізняються від реальних умов роботи, в першу чергу - в питаннях особистої безпеки, оплати праці і повернення в Україну", - повідомляє департамент.
Нагадаємо, що нещодавно в проблемну ситуацію в Лівії також потрапили українські моряки, які були звільнені після декількох місяців арешту.DT.UA