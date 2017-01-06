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Дипломати попередили українців про небезпеку поїздок до Лівії

6 січня в 04:37

Застереження МЗС стосуються, в основному, українських медиків.

Сирт
Дипломати нагадали, що в Лівії, як і раніше небезпечно
Associated Press
Департамент консульської служби МЗС України застеріг українців від поїздок в Лівію, а також рекомендував громадянам України покинути цю країну, оскільки ситуація в ній продовжує залишатися небезпечною.

У першу чергу це попередження стосується українських медиків, повідомив департамент на своїй сторінці в Facebook.

"МЗС застерігає, що у більшості випадків контракти, які укладають з українськими медиками, кардинально відрізняються від реальних умов роботи, в першу чергу - в питаннях особистої безпеки, оплати праці і повернення в Україну", - повідомляє департамент.

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Нагадаємо, що нещодавно в проблемну ситуацію в Лівії також потрапили українські моряки, які були звільнені після декількох місяців арешту.

За матеріалами: DT.UA
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