Дипломати попередили українців про небезпеку поїздок до Лівії

Застереження МЗС стосуються, в основному, українських медиків.

Дипломати нагадали, що в Лівії, як і раніше небезпечно Associated Press

Департамент консульської служби МЗС України застеріг українців від поїздок в Лівію, а також рекомендував громадянам України покинути цю країну, оскільки ситуація в ній продовжує залишатися небезпечною.

У першу чергу це попередження стосується українських медиків, повідомив департамент на своїй сторінці в Facebook.

"МЗС застерігає, що у більшості випадків контракти, які укладають з українськими медиками, кардинально відрізняються від реальних умов роботи, в першу чергу - в питаннях особистої безпеки, оплати праці і повернення в Україну", - повідомляє департамент.

Нагадаємо, що нещодавно в проблемну ситуацію в Лівії також потрапили українські моряки, які були звільнені після декількох місяців арешту.