Деякі поручителі Мартиненка не знають суті відкритого проти нього провадження – САП

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В САП вважають, що поручителі Мартиненка чинили тиск на суддю.

В САП вважають, що поручителі Мартиненка не знають, у чому його звинувачують Сайт партії "Народний фронт"

Заяви деяких поручителів екс-депутатавказують на те, що вони не знають суті справи, в якому за нього доручалися, заявив прокурор прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Андрій Перов.

Як повідомляє "Укрінформ", відповідну заяву прокурор зробив на засіданні Апеляційного суду Києва.

"Є слова поручителів, зокрема Княжицького, цитую: "Я не знаю суті цієї справи". Подібні висловлювання робили й інші поручителі. На нашу думку, це свідчить про те, що деякі поручителі навіть не знали, за що доручалися", - зазначив Перов.

За словами прокурора, багатогодинні виступи поручителів Мартиненка на одному з попередніх судових засідань суперечать принципу змагальності сторін обвинувачення і захисту в суді. Поручителі, за його словами, також чинили тиск на суддю.

Наголошується, що на судовому засіданні присутні більше десяти народних депутатів – поручителів Мартиненка, серед яких – Леонід Ємець, Георгій Логвінський, Андрій Тетерук, Олена Ледовських, Владислав Данілін та інші.

Ввечері 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата Миколу Мартиненка. Затримання було проведено в рамках розслідування справи про закупівлі ДП "СхідГЗК" концентрату урану через австрійську прокладку. За даними слідства, колишній член парламентської фракції "Народного фронту" Микола Мартиненко є співучасником розтрати понад 17 мільйонів доларів держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

22 квітня Солом'янський районний суд Києва відмовив в арешті колишнього народного депутата Миколу Мартиненка і відпустив його на поруки групи народних депутатів. Того ж дня на поруки судом був випущений перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома, якого слідство вважає спільником Мартиненка.

Директору ДП "Східгзк" Олександрові Сорокіну суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Ще один фігурант "справи Мартиненка" - голова правління ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"Руслан Журило був заарештований в рамках кримінального провадження про розкрадання коштів ОГХК і вийшов на свободу після внесення застави.