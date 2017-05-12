Деякі поручителі Мартиненка не знають суті відкритого проти нього провадження – САП

В САП вважають, що поручителі Мартиненка чинили тиск на суддю.
Як повідомляє "Укрінформ", відповідну заяву прокурор зробив на засіданні Апеляційного суду Києва.
"Є слова поручителів, зокрема Княжицького, цитую: "Я не знаю суті цієї справи". Подібні висловлювання робили й інші поручителі. На нашу думку, це свідчить про те, що деякі поручителі навіть не знали, за що доручалися", - зазначив Перов.
За словами прокурора, багатогодинні виступи поручителів Мартиненка на одному з попередніх судових засідань суперечать принципу змагальності сторін обвинувачення і захисту в суді. Поручителі, за його словами, також чинили тиск на суддю.
Наголошується, що на судовому засіданні присутні більше десяти народних депутатів – поручителів Мартиненка, серед яких – Леонід Ємець, Георгій Логвінський, Андрій Тетерук, Олена Ледовських, Владислав Данілін та інші.
Ввечері 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата Миколу Мартиненка. Затримання було проведено в рамках розслідування справи про закупівлі ДП "СхідГЗК" концентрату урану через австрійську прокладку. За даними слідства, колишній член парламентської фракції "Народного фронту" Микола Мартиненко є співучасником розтрати понад 17 мільйонів доларів держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".
22 квітня Солом'янський районний суд Києва відмовив в арешті колишнього народного депутата Миколу Мартиненка і відпустив його на поруки групи народних депутатів. Того ж дня на поруки судом був випущений перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома, якого слідство вважає спільником Мартиненка.
Директору ДП "Східгзк" Олександрові Сорокіну суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з носінням електронного браслета.
Ще один фігурант "справи Мартиненка" - голова правління ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"Руслан Журило був заарештований в рамках кримінального провадження про розкрадання коштів ОГХК і вийшов на свободу після внесення застави.DT.UA