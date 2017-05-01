Держприкордонслужба затримала вісьмох іноземців, запрошених до Одеси проросійською громадською організацією

Громадяни Білорусі, Росії та Киргизстану пояснили, що прямували до міста нібито на спортивні змагання.

Прикордонники не пустили до Одеси іноземних "тітушок"

Працівники Державної прикордонної служби, Національної поліції та Служби безпеки України вживають посилені заходи безпеки з недопущення провокацій в Одесі 2 травня. У неділю, 30 квітня, ними буломіцної статури, які прибули нібито на спортивні змагання, повідомляє прес-служба ДПСУ

Серед затриманих опинились громадяни Киргизстану, Білорусі та Росії. Семеро із них - четверо громадян Киргизстану та троє громадян Білорусі - прилетіли рейсом "Мінськ - Одеса", а громадянин Росії прибув із Дубаї в "Бориспіль".

Правоохоронці провели комплексну перевірку та встановили, що усі затримані прибули на запрошення громадської організації, яка, ймовірно, свого часу залучала бойовиків на "Куликове поле" та до спроб силового захоплення будівель державних органів влади.

"Усіх виявлених осіб, які не змогли вказати чіткої мети свого перебування на території України, через кордон не пропущено та повернуто зворотними рейсами", - резюмували у Держприкордонслужбі.

Раніше в СБУ повідомляли, що в перших числах травня провокаційні проросійські акції не виключені також у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися великі масові зіткнення за участю прихильників єдності України і проросійських активістів. Під час масових заворушень загинули 48 людей і постраждали більше 200. Більшість загинули в Будинку профспілок під час пожежі.