Держприкордонслужба передала МЗС докази незаконної діяльності РФ в українських водах

У ДПСУ розраховують, що зібрані матеріали будуть використані для формування доказової бази в міжнародних судах.

Українські прикордонники зібрали докази незаконної активності РФ в українських водах Держприкордонслужба України

Державна прикордонна служба України надала в розпорядження Міністерства закордонних справ задокументовані факти незаконної активності РФ у виключній морській економічній зоні України, заявив голова служби Віктор Назаренко.

"Під час наших виходів задокументовані факти протиправної діяльності Росії в нашій виключній морській економічній зоні, матеріали направлено до МЗС для формування доказової бази в міжнародних судах", – цитує "Інтерфакс-Україна" його заяву на брифінгу у вівторок.

У вересні Міністерство закордонних справ офіційно направило МЗС РФ повідомлення про арбітраж та позовну заяву про ініціювання арбітражного розгляду згідно з додатком VII до Конвенції ООН з морського права 1982 року.

Відзначається, що незважаючи на протести України, Російська Федерація продовжує вчиняти незаконні дії в межах морських зон України і тому МЗС змушений звернутися до арбітражу у відповідності з положеннями Конвенції.

Україна просить арбітражний трибунал підтвердити її права прибережної держави та зобов'язати Російську Федерацію припинити міжнародно-протиправні діяння у відповідних морських акваторіях, надати Україні відповідні запевнення і гарантії їх неповторення і відшкодувати завдані Російською Федерацією збитки.