Держкіно заборонило російсько-український серіал

Під заборону в Україні підпадають не тільки фільми про ментів, бандитів і спецназ, але й уся продукція держави-агресора, виготовлена після 1 січня 2014 року.

Продукції держави-агресора повністю закрили вхід до українського телевізора Андрій Товстиженко, ZN.UA

відмовило в державній реєстрації та видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування т/серіалу "Готель".

Як повідомляє прес-служба держагентства, рішення було прийняте на підставі статті 15-1 закону "Про кінематографію", якою регламентовано, що "заборона трансляції фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора, які не містять популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій, поширюється на фільми, вироблені та/або вперше оприлюднені (демонстровані) після 1 січня 2014 року".

Згідно з інформацією на російських кіносайтах, телесеріал "Готель Елеон" режисерів Антона Федотова, Антона Маслова є продуктом російсько-українського виробництва, прем'єра на Росії відбулася 28 листопада 2016 року.

У 2015 році в Україні був прийнятий закон, який забороняє "поширення і демонстрацію фільмів, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора" незалежно від країни походження, виробництва після 1 серпня 1991 року. При цьому також були заборонені фільми і серіали, що не містять такої пропаганди, але вироблені починаючи з 1 січня 2014 року.