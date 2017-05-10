Дерева львівського скверу одягли у вишиванки

Від сьогодні бере свій початок другий Фестиваль вишиванки.

У сквері "На Валах" у центрі Львова, відкрився другий щорічний Фестиваль вишиванки, який розпочався з прикрашання стовбурів дерев вишиванками. Організували акцію ГО "Розвиток Громади" за сприяння Департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА, повідомляє "Справжня Варта".

"З 25 квітня ми проводимо уроки етнографії по школах, на яких демонструємо фільм про вишиванку "Спадок нації". А фіналом фестивалю стане святкування 18 травня на проспекті Свободи перед Оперним театром, де ми плануємо цікаву та насичену програму для великих та малих: вікторини, конкурси, модні покази, музичні виступи відомих виконавців. Родзинкою ж цьогоріч буде встановлення рекорду України: ми принесемо до сцени найбільший пляцок-вишиванку, яким після реєстрації рекорду ми частуватимемо усіх охочих", - розповіла співорганізатор фестивалю Оксана Маруняк.

Також у рамках свята 18 травня у Львові відбудеться великий парад вишиванок, до якого запрошують долучитись усіх охочих.

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