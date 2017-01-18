Депутат від БПП закликав СБУ порушити кримінальну справу щодо Савченко

Іван Вінник звинуватив колегу в державній зраді за фактом переговорів з бойовиками ОРДЛО і висловлювань про необхідність віддати Росії Крим.
З відповідним зверненням до Служби безпеки України депутат виступив під час засідання комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оброни у середу, 18 січня.
Вінник зажадав від СБУ залучити Савченко до кримінальної відповідальності за державну зраду.
"Хотів би звернутися до представників СБУ і зробити відповідну заяву про кримінальне правопорушення за фактом умисних дій із заподіяння шкоди територіальній цілісності та суверенітету, національній безпеці України. Попередня кваліфікація ст. 11 – державна зрада. Факт провадження ви зобов'язані зареєструвати", - заявив Іван Вінник.
Народний депутат звинуватив колегу у переговорах з терористами і підіграванні ворогові. Він також запропонував виключити Савченко комітету з Національної безпеки.
"Я готова захищатися в суді, в будь-якому суді. Я не порушувала жодних законів України", - у відповідному коментарі підкреслила Савченко.
У свою чергу голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Сергій Пашинський заявив, що комітет звернеться до Генеральної прокуратури за звинуваченням народного депутата Надії Савченко в державній зраді.
"Та інформація, яку ми заслухали, дає нам підстави звернутися в ГПУ, щоб дали правову оцінку заявам Винника, заявами представників СБУ. І у нас є чинне законодавство, хай воно йде в рамках чинного законодавства", - сказав Пашинський, передає телеканал "112. Україна".
Нагадаємо, глава Меджлісу Рефат Чубаров заявив про те, що пропозиції Савченко "неприйнятні, глибоко образливі і цинічні". Він також закликав Конституційну комісію зайнятися негайним розглядом статусу півострова у складі України.
18 січня перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко засудила висловлювання Савченко і повідомила про те, що обмінювати Крим на Донбас ніхто не буде. Політик підкреслила факт єдності всієї України, від Львова до окупованого Криму, і заявила про готовність української влади відстоювати кожен метр територій країни.
Нагадаємо, 29 грудня в розділі "думки" видання The Wall Street Journal була оприлюднена стаття українського олігарха Віктора Пінчука, в якій пропонувалося тимчасово виключити членство в ЄС із заявлених цілей України на найближче майбутнє і визнати, що Україна не вступить до НАТО в найближчій або середньостроковій перспективі. На його думку, Україні необхідно 15-20 років, щоб претендувати на повернення Криму. Також олігарх пропонує проігнорувати окупацію Донбасу і провести вибори за українськими законами.
В адміністрації президента України погодилися з "благородним закликом" Пінчука встановити мир у Донбасі, проте відкинули запропоновані олігархом компроміси з Росією. "Страх і слабкість – погані радники. Вони збудять апетити Росії і призведуть до ескалації агресії і збільшення людських страждань", - зазначив заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.Українська правда , 112 Україна ,