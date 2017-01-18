Депутат від БПП закликав СБУ порушити кримінальну справу щодо Савченко

Іван Вінник звинуватив колегу в державній зраді за фактом переговорів з бойовиками ОРДЛО і висловлювань про необхідність віддати Росії Крим.

Депутат зажадав від СБУ відкриття стосовно Савченко кримінального провадження за фактом державної зради

Народний депутат України Іван Вінник заявив про те, що його колега, народний депутат Надія Савченко, скоїла кримінальний злочин. На думку Вінника, висловлювання Савченко проможуть бути кваліфіковані як умисні, що заподіяли шкоду територіальній цілісності і суверенітету України, повідомляє " Українська правда ".

З відповідним зверненням до Служби безпеки України депутат виступив під час засідання комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оброни у середу, 18 січня.

Вінник зажадав від СБУ залучити Савченко до кримінальної відповідальності за державну зраду.

"Хотів би звернутися до представників СБУ і зробити відповідну заяву про кримінальне правопорушення за фактом умисних дій із заподіяння шкоди територіальній цілісності та суверенітету, національній безпеці України. Попередня кваліфікація ст. 11 – державна зрада. Факт провадження ви зобов'язані зареєструвати", - заявив Іван Вінник.

Народний депутат звинуватив колегу у переговорах з терористами і підіграванні ворогові. Він також запропонував виключити Савченко комітету з Національної безпеки.

"Я готова захищатися в суді, в будь-якому суді. Я не порушувала жодних законів України", - у відповідному коментарі підкреслила Савченко.

У свою чергу голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Сергій Пашинський заявив, що комітет звернеться до Генеральної прокуратури за звинуваченням народного депутата Надії Савченко в державній зраді.

"Та інформація, яку ми заслухали, дає нам підстави звернутися в ГПУ, щоб дали правову оцінку заявам Винника, заявами представників СБУ. І у нас є чинне законодавство, хай воно йде в рамках чинного законодавства", - сказав Пашинський, передає телеканал "112. Україна".

Нагадаємо, глава Меджлісу Рефат Чубаров заявив про те, що пропозиції Савченко "неприйнятні, глибоко образливі і цинічні". Він також закликав Конституційну комісію зайнятися негайним розглядом статусу півострова у складі України.

18 січня перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко засудила висловлювання Савченко і повідомила про те, що обмінювати Крим на Донбас ніхто не буде. Політик підкреслила факт єдності всієї України, від Львова до окупованого Криму, і заявила про готовність української влади відстоювати кожен метр територій країни.

Нагадаємо, 29 грудня в розділі "думки" видання The Wall Street Journal була оприлюднена стаття українського олігарха Віктора Пінчука, в якій пропонувалося тимчасово виключити членство в ЄС із заявлених цілей України на найближче майбутнє і визнати, що Україна не вступить до НАТО в найближчій або середньостроковій перспективі. На його думку, Україні необхідно 15-20 років, щоб претендувати на повернення Криму. Також олігарх пропонує проігнорувати окупацію Донбасу і провести вибори за українськими законами.

В адміністрації президента України погодилися з "благородним закликом" Пінчука встановити мир у Донбасі, проте відкинули запропоновані олігархом компроміси з Росією. "Страх і слабкість – погані радники. Вони збудять апетити Росії і призведуть до ескалації агресії і збільшення людських страждань", - зазначив заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.