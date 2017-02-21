День пам'яті Небесної сотні в Києві пройшов спокійно – МВС

Порушень громадського порядку не зафіксовано.

У Києві вшанували пам'ять Небесної сотні без пригод Василь Артюшенко, DT.UA

В Києві пам'ятні заходи на честь героїв Небесної сотні пройшли без порушень, повідомила прес-служба МВС України в Twitter.

"Всі заходи у столиці завершилися і пройшли спокійно. Порушень громадського порядку не зафіксовано", – йдеться в повідомленні МВС.

#Київ:Всі заходь завершилися і пройшли спокійно. Порушень громадського порядку не зафіксовано.

#Київ:Всі заходи завершилися і пройшли спокійно. Порушень громадського порядку не зафіксовано pic.twitter.com/FEacW2okof — МВС України (@MVS_UA) 20 лютого 2017 р.

Як повідомлялося, Києві у понеділок, 20 лютого, відбулися меморіальні заходи, присвячені третьої річниці розстрілів учасників Революції Гідності.

Вдень колона з декількох сотень людей, в тому числі, ветеранів антитерористичної операції, пройшлися маршем від будівлі Київської міської державної адміністрації до Майдану Незалежності. Вони поклали квіти до монумента на Алеї Герої Небесної Сотні на вулиці Інститутській.

У Михайлівському золотоверхому соборі патріарх київський і всієї Руси-України Філарет відслужив поминальний молебень по загиблим учасникам Революції Гідності. У панахиді взяли участь члени сімей героїв Небесної Сотні, а також президент України Петро Порошенко з дружиною, прем'єр-міністр Володимир Грйосман і глава АП Ігор Райнин.

Протягом дня кияни та гості міста приносили квіти та вінки до хреста і портретів загиблих на Алеї Героїв Небесної Сотні на вулиці Інститутській у Києві. Увечері до монумента прийшли учасники молебного ходу, в якому взяли участь кілька сотень людей.

На Майдані поруч зі стелою запалили лампадки, з яких викладена фраза "Герої не вмирають!"