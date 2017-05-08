День пам'яті і примирення 8 травня пройшов без пригод

Пам'ятні акції відбулися в Києві, Львові, Дніпропетровську та інших містах.

День пам'яті і примирення пройшов без пригод, передає ТСН.

Пам'ятні акції відбулися в Києві, Львові, Дніпропетровську, Одесі та інших містах.

У Львові тисяча вихованців академії сухопутних військ вишикувалися на військовому плацу. Почесна варта під траурний бій барабана віддала шану загиблим у війні. Після хвилини мовчання і короткої молитви курсанти поставили до хреста лампадки. Глядачами військового ритуалу були понад півтисячі дітей бійців АТО.

У Дніпрі біля двох сотень людей пройшли центром міста, деякі учасники ходи несли транспаранти з портретами Бандери і Шухевича, вигукували гасла на честь УПА і взагалі всіх ветеранів. Колона пройшла від площі Героїв Майдану в парк пам'яті і примирення. Там люди поклали квіти до меморіалу. На цій території під час Другої світової війни ховали полеглих воїнів: з одного боку радянських, а з іншого - німецьких та італійських.

В Києві в музеї історії України в Другій світовій війні президент Петро Порошенко відкрив виставку "Четверте покоління". Це фото захисників України, в руках тримають портрети своїх прадідів, які воювали проти фашистів.

Нагадаємо, сьогодні, 8 травня в Україні відзначають День пам'яті і примирення. Свято відзначається в день капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 1945 року.

Акт про капітуляцію збройних сил нацистської Німеччини був підписаний ще 7 травня в Реймсі (Франція), але ратифікований лише 8 травня в Берліні. З цього приводу в багатьох містах Європи та США були проведені масові святкування.